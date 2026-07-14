Sicurezza integrazione e valori | l’Italia non può più ignorare il problema dell’Islam radicale

Ogni giorno, le cronache segnalano episodi di violenza, aggressioni, accoltellamenti e atti di estremismo che coinvolgono persone di diverse origini. La presenza di gruppi radicali islamici si manifesta attraverso attentati, manifestazioni di odio e azioni violente, spesso legate a ideologie estremiste. Questi eventi si verificano in varie città e quartieri, contribuendo a un clima di insicurezza e preoccupazione tra la popolazione.

Ogni giorno le cronache raccontano episodi di violenza, aggressioni, accoltellamenti, estremismo e gravi fatti di ordine pubblico che coinvolgono persone di diversa provenienza. Ogni singolo reato deve essere perseguito con fermezza, senza eccezioni, indipendentemente dalla nazionalità o dalla religione di chi lo commette. Negli ultimi anni è cresciuta la preoccupazione di molti cittadini per il fenomeno dell’estremismo islamista e per i processi di radicalizzazione, che rappresentano una concreta minaccia alla sicurezza nazionale. Le forze dell’ordine e i servizi di intelligence monitorano costantemente queste situazioni, proprio perché il rischio esiste e non può essere sottovalutato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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EUROPA, DIFESA E ALLARGAMENTO: LITALIA NON PUO RESTARE SPETTATRICE

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