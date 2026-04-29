Ipertensione e valori soglia sempre più bassi | perché può diventare un problema

L’ipertensione è una condizione diffusa a livello globale, con circa 1,4 miliardi di persone tra i 30 e i 79 anni che ne sono affette. Negli ultimi tempi, i valori soglia utilizzati per diagnosticare questa condizione sono stati abbassati, generando discussioni sulla loro attendibilità. La questione riguarda anche le implicazioni pratiche di queste variazioni, visto che l’ipertensione rappresenta un fattore di rischio importante per le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari.

C’è incertezza sui valori soglia per diagnosticare l’ipertensione. Oggi nel mondo circa 1,4 miliardi di persone tra i 30 e i 79 anni convivono con questa condizione, che rappresenta un importante fattore di rischio per malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. Tuttavia, non esiste una soglia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Pressione alta e invecchiamento: perché è la chiave per una longevità vera Notizie correlate Campi elettromagnetici sotto controllo, a Rimini valori molto bassi: livelli sempre sotto la sogliaLe rilevazioni effettuate nel corso del triennio 2023-25 dimostrano come nei punti monitorati - scuole/asili e abitazioni private segnalate perché... Aggiornamenti e contenuti dedicati Ipertensione. Ecco le nuove linee guida americane (AHA/ACC): scendono soglie minime di allertaArriva dopo 14 anni la tanto attesa revisione del JNC7, le linee guida per l’ipertensione delle società scientifiche di cardiologia americane, che abbassa la soglia di normalità a valori inferiori a ... quotidianosanita.it Pressione, meglio non superare i 120 di massima, ma ci vuole buon senso ad ogni etàSotto questa quota di sistolica si riducono infarti, ictus e insufficienza cardiaca, anche rispetto a 130 e 140 di sistolica. Ma non tutti siamo uguali. La ... repubblica.it