Ci sono immagini che non si dimenticano e che rimangono incise negativamente nel nostro cuore e ci fanno vivere momenti di tristezza e dolore. Il volto rigato dalle lacrime di una ragazzina di tredici o quattordici anni. Lo sguardo perso nel vuoto. Le mani tremanti mentre viene accompagnata verso un uomo che potrebbe essere suo padre, se non addirittura suo nonno. Attorno, sorrisi, canti, festeggiamenti. Lei, invece, piange. Perché sa che da quel momento la sua infanzia è finita in uno dei modi più devastanti per tutta la vita. Negli ultimi anni i social network hanno portato davanti agli occhi del mondo filmati provenienti da alcune aree del Medio Oriente, dell’Asia e dell’Africa dove, sotto l’influenza dell’Islam radicale e di interpretazioni estremiste della religione, vengono celebrati matrimoni tra uomini adulti e ragazze minorenni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quando una bambina viene chiamata “sposa”: il volto più oscuro dell’Islam radicale

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Multi SubThey took his wife and child. He flipped the table—and took them back.

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