Siccità riserve idriche sotto pressione | l’appello di Uniacque al risparmio

Le riserve idriche sono sotto pressione a causa di una prolungata siccità e delle scarse precipitazioni, che hanno ridotto la portata delle sorgenti bergamasche. Per far fronte alla situazione, sono state attivate tutte le fonti alternative di approvvigionamento. Le autorità locali sono state invitate a valutare ordinanze per limitare l’uso dell’acqua in attività come irrigazioni e lavaggi, considerate non essenziali, mentre i consumi continuano a crescere con l’aumento delle temperature estive.

SICCITÀ. Attivate tutte le fonti alternative. Ai Comuni chiesto di valutare ordinanze per limitare irrigazione, lavaggi e altri usi non essenziali. Caldo prolungato e scarse piogge stanno riducendo la portata delle sorgenti bergamasche, mentre i consumi aumentano per effetto della stagione estiva. Uniacque invita quindi i cittadini a utilizzare l’acqua con maggiore attenzione e ha attivato tutte le fonti alternative di approvvigionamento disponibili. La misura, adottata in via cautelativa, ha l’obiettivo di compensare il calo delle sorgenti principali e garantire la continuità del servizio nei Comuni gestiti. Al momento, precisa la società, non sono stati raggiunti i livelli di criticità registrati nel biennio 2022-2023. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Lake Mead Was the Warning. The Real Crash Is Under the Farms

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