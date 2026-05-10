Termometri alti Riserve idriche sotto controllo

Le riserve idriche nella regione lombarda sono sotto controllo, grazie alle precipitazioni che hanno interessato i bacini di Adda, Brembo, Serio e Oglio. I termometri segnano valori elevati, ma le riserve d’acqua si mantengono in livelli medi. La situazione idrica viene monitorata attentamente, senza segnali di criticità nei principali corpi d’acqua della zona. Le condizioni climatiche continuano a influenzare il bilancio delle riserve idriche locali.

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Severità idrica media con precipitazioni per i bacini lombardi di Adda, Brembo, Serio e Oglio. Lo ha definito l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po all’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, da cui emerge un quadro da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, soprattutto in vista dell’aumento progressivo della domanda di risorsa. Aprile si è chiuso con un quadro climatico anomalo per il Distretto del Po, dove le temperature si sono mantenute stabilmente al di sopra dei valori tipici stagionali, avvicinandosi ai massimi del periodo. Il rialzo repentino in queste settimane ha prodotto un conseguente prematuro...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Termometri alti. Riserve idriche sotto controllo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carburante, allarme all'Aeroporto di Brindisi: riserve al minimo. AdP: «Nessuna emergenza, situazione sotto controllo»L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Invasi in Sicilia: riserve idriche solide in vista dell’estateABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione attuale delle risorse idriche Le riserve d’acqua in Sicilia risultano ampiamente sufficienti per affrontare con...