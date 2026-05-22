Le riserve idriche nella regione sono aumentate rispetto a tre settimane fa, data dell'ultima riunione del tavolo di monitoraggio. Nonostante il miglioramento, le autorità consigliano di mantenere attenzione e cautela nella gestione delle risorse. La situazione attuale viene valutata come positiva, anche se non si può ancora parlare di stabilità totale. La situazione continuerà ad essere monitorata per evitare eventuali criticità future.

A livello regionale, lo stato delle riserve idriche è migliorato rispetto a tre settimane fa, quando il tavolo si è riunito l’ultima volta. A oggi siamo al 27,8% in meno rispetto alla media storica". Lo ha affermato l’assessore agli Enti locali della Regione Massimo Sertori a margine del tavolo sulle riserve idriche. "Ci sono state alcune precipitazioni nevose, che purtroppo non colmano il deficit, ma hanno arrestato la diminuzione delle riserve. E soprattutto grazie alle piogge delle ultime settimane e a una gestione particolarmente cautelativa delle erogazioni abbiamo potuto stoccare risorsa preziosa nei grandi laghi ". E ancora. "Bene abbiamo fatto nel corso dello scorso tavolo regionale ad invitare alla cautela e chiedere di posticipare la stagione irrigua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Riserve idriche migliorate. Ma stiamo cauti"

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