Siccità il Po in affanno Piemonte senz’acqua chiesta crisi

Da tv2000.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Piemonte, la scarsità di precipitazioni ha portato il livello del Po a scendere sotto i parametri normali. In molte zone della regione, l’acqua disponibile è insufficiente per le esigenze quotidiane. Di conseguenza, le autorità hanno chiesto di dichiarare lo stato di crisi idrica per affrontare la situazione. La mancanza di pioggere si fa sentire e il fiume appare molto basso rispetto al passato.

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Preoccupa in Piemonte la scarsità di precipitazioni. Il Po continua a registrare livelli critici e in diverse aree della regione l’emergenza idrica si fa sempre più concreta, portando alla richiesta dello stato di crisi. Servizio di Cesare Cavoni RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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