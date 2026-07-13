Siccità il Piemonte chiede più acqua a Valle D’Aosta e Svizzera

Il Piemonte ha richiesto più acqua a Valle D’Aosta e Svizzera a causa della siccità. Sono state emanate ordinanze che limitano i consumi in circa cento comuni. Inoltre, sono previste consegne di autobotti nelle zone di montagna più colpite dalla scarsità idrica. La richiesta e le restrizioni riguardano le aree più sotto stress per la mancanza di risorse idriche. Non sono stati comunicati altri dettagli specifici sulle quantità o sui tempi di distribuzione.

Ordinanze per limitare i consumi in un centinaio di comuni e autobotti in arrivo nelle aree di montagna più sotto stress. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

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