Morto l’attore Marco Zaccarelli durante una rappresentazione teatrale a Roccagorga, in provincia di Latina. L’attore si è sentito male mentre recitava le battute di “55 giorni, il caso Moro” ed è crollato davanti al pubblico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La scena si è svolta davanti agli spettatori presenti in sala.

Si sente male sul palcoscenico e muore davanti agli spettatori. La tragedia è avvenuta sul palcoscenico del teatro di Roccagorga, in provincia di Latina. È lì che domenica 12 luglio nel pomeriggio l’attore Marco Zaccarelli si è accasciato improvvisamente sul palco mentre recitava. Come riporta la pagina Facebook del comune laziale, il 68enne Zaccarelli è stato colto da un malore mentre declamava le battute dello spettacolo “ 55 giorni, il caso Mor o” assieme ai colleghi della compagnia teatrale Le Colonne, diretta da Giancarlo Loffarelli. Molti dei presenti hanno pensato che la caduta dell’attore fosse legata al copione, ma pochi istanti dopo visto il silenzio è scattato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si sente male sul palcoscenico mentre declama le battute di “55 giorni, il caso Moro” e si accascia davanti agli spettatori: morto l’attore Marco Zaccarelli

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