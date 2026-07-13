Marco Zaccarelli morto sul palco in uno spettacolo a Roccagorga per un malore chi era l' infermiere attore

Da virgilio.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante uno spettacolo a Roccagorga, un attore e infermiere è morto improvvisamente sul palco a causa di un malore. La rappresentazione è stata subito interrotta e sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvarlo.

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Marco Zaccarelli è morto sul palco durante uno spettacolo a Roccagorga. L’infermiere avrebbe avuto un malore improvviso. La rappresentazione è stata interrotta e sono intervenuti i soccorsi. C’erano diverse mediche presenti in sala, al teatro comunale, che hanno subito iniziato le manovre di rianimazione. È stato anche usato un defibrillatore prima dell’arrivo dell’ambulanza, ma ogni tentativo è stato vano. Marco Zaccarelli muore sul palco L’infermiere dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è morto mentre era in scena al teatro comunale di Roccagorga. Il suo nome era Marco Zaccarelli e, accanto alla professione sanitaria, da anni era componente della compagnia teatrale Le Colonne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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