Si sente male mentre è in bici con gli amici a Calascio morto un 52enne del Pescarese

Da ilpescara.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 52 anni della provincia di Pescara è morto domenica 7 giugno mentre pedalava in bicicletta a Calascio insieme a un gruppo di amici. Secondo quanto riferito, si è sentito male durante l’uscita, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause. La vittima è crollata a terra e sono stati chiamati i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 52 anni della provincia di Pescara è morto nella giornata di domenica 7 giugno mentre era in bici a Calascio insieme a un gruppo di amici.Come riporta LaPresse, a stroncare il 52enne sarebbe stato probabilmente un arresto cardiaco. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mangia un gelato con gli amici e si sente male, Adriano D'Orsi morto a Casoria vicino Napoli: aveva 16 anniUn ragazzo di 16 anni, residente a Casoria, è deceduto dopo aver mangiato un gelato insieme ad alcuni amici.

Si sente male dopo aver mangiato un gelato con gli amici e muore a 16 anniUna giovane di 16 anni ha accusato un malore improvviso dopo aver mangiato un gelato con gli amici.

Si parla di: Si sente male mentre è in bici con gli amici a Calascio, morto un 52enne del Pescarese; Bambino contromano in bici si scontra con un'auto e finisce in ospedale.

Si sente male mentre è a casa di amici, 25enne si accascia e muore ad Ancona: disposta l’autopsiaÈ stata disposta l’autopsia sul corpo di un operaio di 25 anni morto ad Ancona mentre era ad una festa a casa di amici: si è sentito male e si è accasciato sul divano, i soccorritori hanno provato a ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web