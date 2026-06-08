Si sente male mentre è in bici con gli amici a Calascio morto un 52enne del Pescarese

Un uomo di 52 anni della provincia di Pescara è morto domenica 7 giugno mentre pedalava in bicicletta a Calascio insieme a un gruppo di amici. Secondo quanto riferito, si è sentito male durante l’uscita, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause. La vittima è crollata a terra e sono stati chiamati i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Un uomo di 52 anni della provincia di Pescara è morto nella giornata di domenica 7 giugno mentre era in bici a Calascio insieme a un gruppo di amici.Come riporta LaPresse, a stroncare il 52enne sarebbe stato probabilmente un arresto cardiaco. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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