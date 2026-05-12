Cosa sono quelle incredibili nuvole apparse dopo il passaggio della tempesta

Dopo ore di violenti temporali che hanno portato grandine, vento e anche un tornado, il cielo si è improvvisamente schiarito, lasciando spazio a nuvole di forma insolita. Sono state osservate formazioni nuvolose molto particolari, che hanno attirato l’attenzione di chi si trovava in zona. La presenza di queste nuvole è stata documentata con fotografie e video nei minuti immediatamente successivi alla tempesta.

Dopo lunghi minuti di furia — grandine, vento e un persino tornado (qui foto e video) — nella serata di lunedì il cielo ha deciso di offrire uno spettacolo di tutt'altro tipo. Mentre i cittadini di Verona facevano i conti con i danni causati dalla tempesta, che ha lasciato il segno anche nella.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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