Sì del Cdm al nuovo Ddl sicurezza ok ad avvio nomina Stazi presidente Consob

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che include misure per la prevenzione del disagio giovanile e norme sull’organizzazione delle forze di polizia e del ministero dell’Interno. Contestualmente, è stata confermata la nomina di un nuovo presidente per la Consob. Il decreto introduce modifiche legislative riguardanti vari aspetti della sicurezza pubblica e dell’amministrazione interna.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Ddl sicurezza con “disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell’Interno”. Il Governo ha deciso anche l’avvio della procedura per la nomina di Guido Stazi, attuale segretario generale dell’Antitrust, alla presidenza della Consob. A completare l’ordine del giorno un provvedimento sul florovivaismo e un Dpr per l’introduzione della sigla per le province di Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura nord-est Sardegna. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Nuovo DL SICUREZZA: la guida | Avv. Angelo Greco

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