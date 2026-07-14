Il Consiglio dei ministri ha iniziato la riunione per discutere un nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che include diverse disposizioni in materia. Contestualmente, si è deciso di procedere con la nomina del nuovo presidente dell’Autorità per i mercati finanziari. La riunione si è concentrata sulla revisione delle proposte legislative e sulla selezione del candidato per la guida dell’ente di vigilanza finanziaria.

Ha preso il via la riunione del Consiglio dei ministri chiamata a esaminare un nuovo disegno di legge sulla sicurezza con “disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell’Interno”, una serie di norme che nella maggioranza vengono definite “anti-maranza”. È attesa anche la nomina di Guido Stazi a presidente della Consob. Sul tavolo del Cdm, tra l’altro, un provvedimento sul florovivaismo e un dpr per l’introduzione della sigla per le province di Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura nord-est Sardegna. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Al via il Cdm sul nuovo Ddl sicurezza e la nomina del presidente Consob

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Nuovo DL SICUREZZA: la guida | Avv. Angelo Greco

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