Si cerca Weronika 19 anni | vista l’ultima volta a Bergamo

Da bergamonews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Weronika Rusinek, 19 anni, è scomparsa il 6 luglio e le ricerche sono concentrate nella zona di Bergamo, dove è stata vista l’ultima volta.

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Si cerca Weronika Rusinek, 19 anni, di cui si sono perse le tracce dal 6 luglio. L’ultimo luogo in cui risulta essere stata vista è Bergamo, dove si concentrano le ricerche. Per agevolarne il riconoscimento sono stati diffusi alcuni elementi descrittivi. Weronika è alta 160 centimetri, ha gli occhi grigi e presenta diversi tatuaggi sul collo, sugli avambracci, sul braccio, sul dito, sul polpaccio e sulla caviglia, dettagli che potrebbero risultare utili in caso di eventuali segnalazioni. Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di averla vista è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine chiamando il 112. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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