Appello per ritrovare Nurta Bashir Hassan vista l’ultima volta a Fiumicino

Nurta Bashir Hassan, 73 anni, è scomparsa ieri dall’aeroporto di Fiumicino. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarla, dopo che è stata vista l’ultima volta nel terminal. Non ci sono notizie sul suo stato o sui motivi della scomparsa. La donna non ha lasciato messaggi e il suo telefono risulta spento. Le ricerche sono in corso nelle zone circostanti l’aeroporto e nelle aree limitrofe.

Fiumicino, 28 maggio 2026 – Sono in corso le ricerche di Nurta Bashir Hassan, donna di 73 anni scomparsa dall’aeroporto di Fiumicino. Secondo l’appello diffuso dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, la donna è stata vista l’ultima volta il 15 maggio 2026. Stando alla scheda diffusa dal comitato, Nurta Bashir Hassan è alta circa 1 metro e 70 e pesa 50 chili. Ha capelli neri ricci, solitamente portati legati, carnagione scura e potrebbe avere il capo coperto. Tra i segni particolari indicati nella scheda di ricerca figurano una ferita alla mano sinistra e un’escoriazione all’occhio sinistro. Al momento della scomparsa, secondo quanto riportato nell’avviso, indossava una giacca nera e una maglietta rossa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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