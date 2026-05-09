Durante un’intervista a Verissimo dello scorso ottobre, Nathalie Caldonazzo ha parlato del suo marito, chiamandolo solo con il suo nome di battesimo. Ha raccontato di averlo incontrato per la prima volta quando lui aveva 19 anni e lei 23. La showgirl non ha fornito altri dettagli sulla loro relazione o sulla vita privata del marito, concentrandosi principalmente sulla loro storia d’amore.

Nel corso dell’ospitata a Verissimo, lo scorso ottobre, Nathalie Caldonazzo si era limitata a rivelare il nome di battesimo del suo promesso sposo. Filippo, senza cognome o altre informazioni sulla sua identità. La loro è una storia d’amore nata da poco, ma custodita nel cuore di Filippo da tanti anni: “Lui mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23. Quando mi ha vista io ero con Massimo Troisi. Dice che da allora mi ha sempre immaginata come la donna della sua vita”, racconta l’attrice e showgirl, 56 anni. Nathalie Caldonazzo aveva raccontato a Silvia Toffanin come ha conosciuto il compagno, grazie alla sorella che le aveva fatto da Cupido, e come quell’incontro fosse arrivato in un momento di profonda disillusione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Filippo, il marito di Nathalie Caldonazzo? “Lui mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23”

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