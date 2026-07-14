Sgomberi migranti rimpatriati e agenti aggrediti | Meloni sui social punta tutto sulla sicurezza
La premier ha pubblicato sui social post riguardanti operazioni delle forze dell’ordine che coinvolgono sgomberi e rimpatri di migranti. Sono stati segnalati anche episodi di agenti aggrediti durante questi interventi. In vista di un nuovo disegno di legge, si prevede di estendere il fermo preventivo anche ai vigili urbani.
Sulle pagine della premier spuntano post dedicati a operazioni delle forze dell’ordine per arginare l’avanzata di Futuro Nazionale e in vista del nuovo ddl che estende il fermo preventivo anche ai vigli urbani. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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