Il nuovo Piano Casa del governo Meloni | 60mila alloggi in un anno sconti sui notai e lotta agli sgomberi

Il Consiglio dei Ministri approva un provvedimento "corposo e articolato" per rispondere all'emergenza abitativa. La premier Meloni: "La casa è un bene primario, puntiamo a oltre 100mila alloggi in dieci anni". Previste semplificazioni burocratiche e il dimezzamento degli oneri notarili.🔗 Leggi su Fanpage.it

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