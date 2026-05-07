Meloni-Dbeibeh Roma punta sulla Libia per blindare energia e sicurezza nel Mediterraneo

Da secoloditalia.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha intensificato le attività diplomatiche con la Libia, focalizzandosi su questioni legate all’energia e alla sicurezza nel Mediterraneo centrale. In questa fase, il Mar Mediterraneo si conferma come una regione chiave per l’approvvigionamento energetico europeo e come zona di interesse strategico per l’Italia. La collaborazione tra le due nazioni è al centro di questa attenzione, con incontri e accordi in vista di rafforzare i legami.

Il governo accelera sul dossier libico in una fase in cui il Mediterraneo centrale è tornato a essere uno spazio strategico per la sicurezza energetica europea e di frontiera per l’Italia. L’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro del Governo di Unità Nazionale Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh si inserisce in questo quadro: mentre l’incertezza nello Stretto di Hormuz continua infatti a condizionare mercati e rotte del petrolio, le capitali europee cercano proprio nel Nord Africa nuovi margini di stabilità. In questo clima, tra sorrisi misurati e strette di mano, Roma e Tripoli consolidano un’intesa che va oltre la semplice cooperazione bilaterale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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