Meloni-Dbeibeh Roma punta sulla Libia per blindare energia e sicurezza nel Mediterraneo

Il governo italiano ha intensificato le attività diplomatiche con la Libia, focalizzandosi su questioni legate all’energia e alla sicurezza nel Mediterraneo centrale. In questa fase, il Mar Mediterraneo si conferma come una regione chiave per l’approvvigionamento energetico europeo e come zona di interesse strategico per l’Italia. La collaborazione tra le due nazioni è al centro di questa attenzione, con incontri e accordi in vista di rafforzare i legami.

Il governo accelera sul dossier libico in una fase in cui il Mediterraneo centrale è tornato a essere uno spazio strategico per la sicurezza energetica europea e di frontiera per l’Italia. L’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro del Governo di Unità Nazionale Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh si inserisce in questo quadro: mentre l’incertezza nello Stretto di Hormuz continua infatti a condizionare mercati e rotte del petrolio, le capitali europee cercano proprio nel Nord Africa nuovi margini di stabilità. In questo clima, tra sorrisi misurati e strette di mano, Roma e Tripoli consolidano un’intesa che va oltre la semplice cooperazione bilaterale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni-Dbeibeh, Roma punta sulla Libia per blindare energia e sicurezza nel Mediterraneo Notizie correlate Italia-Libia, sicurezza ed energia. Meloni riceve DbeibehDomani Giorgia Meloni riceverà il Primo Ministro libico Abdul Hamid Dbeibeh, capo del Governo di Unità Nazionale (Gnu) riconosciuto a livello... Meloni e Dbeibeh a Roma: nuovi equilibri per la stabilità in Libia? Cosa scoprirai Come influenzerà l'accordo sul bilancio unico la stabilità tra le fazioni? Quali potenze straniere minacciano i nuovi equilibri... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Governo: domani Meloni ricevera' il nuovo premier dell'Ungheria Magyar; Più gas e petrolio dalla Libia, ecco il piano italiano per le forniture:; Crisi del Golfo, l’Italia punta anche sulla Libia; Meloni non replica a Trump sul Papa, oggi vertice con Tajani e Salvini. Italia-Libia, sicurezza ed energia. Meloni riceve DbeibehDomani Giorgia Meloni riceverà il Primo Ministro libico Abdul Hamid Dbeibeh, capo del Governo di Unità Nazionale (Gnu) riconosciuto a livello internazionale, in un momento caratterizzato da due elemen ... formiche.net La bandiera libica viene sistemata sul balcone di Palazzo Chigi per la visita del premier Dbeibeh(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2026 L’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il Primo Ministro libico Abdul Hamid Dbeibeh, capo del Governo di Unità Nazionale (Gnu) Ad aprile i due Governi dell ... la7.it Tra le tensioni con Trump e i dossier internazionali, il Papa incontra il segretario di Stato Usa. Meloni vede Magyar, Tusk e Dbeibeh in vista del colloquio di domani con Rubio #Attualita x.com