Durante i controlli sul territorio, i Carabinieri di Sezze hanno sequestrato armi e droga. Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi, mentre un ragazzo è stato segnalato per possesso di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno incluso perquisizioni e sequestri, contribuendo a verificare la presenza di attività illecite nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio, perquisizioni e sequestri hanno scandito l’attività dei Carabinieri della Stazione di Sezze nei giorni scorsi. Due persone del posto sono state deferite in stato di libertà in distinti interventi: un uomo di 35 anni, già noto alle forze di polizia, trovato con armi e oggetti atti a offendere, e un giovane di 20 anni, denunciato per droga e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. In auto con mazza, coltello e pugnale. Nel primo episodio, i militari hanno fermato il 35enne mentre era alla guida della propria autovettura durante un servizio di controllo del territorio. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire una mazza da baseball in metallo, un coltello a serramanico e un pugnale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, denunciato un uomo per porto abusivo d’armi ed un ragazzo per possesso di droga

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