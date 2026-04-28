Reggio Emilia 14enne porta una mannaia a scuola e minaccia uno studente | denunciato per porto abusivo di armi - VIDEO

A Reggio Emilia, un ragazzo di 14 anni è stato denunciato per aver portato a scuola una mannaia, un utensile da cucina lungo oltre 30 centimetri con una lama di 18, e aver minacciato un altro studente. L’arma, nascosta tra libri e quaderni nello zaino, ha creato un momento di tensione davanti all’istituto scolastico. La scena è stata registrata in un video che ha poi circolato.