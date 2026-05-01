Frosinone controlli straordinari | armi e droga in casa un uomo denunciato

A Frosinone, la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno condotto controlli straordinari nel territorio. Durante l’intervento, sono state trovate armi e droga all’interno di un’abitazione. Un uomo è stato denunciato in seguito alle verifiche effettuate. Le forze dell’ordine hanno proseguito le attività di prevenzione e repressione dei reati predatori e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Proseguono i controlli straordinari del territorio a Frosinone. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato, con gli agenti delle Volanti, insieme alla Polizia Locale, ha effettuato un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare quelli predatori e legati allo spaccio di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Controlli straordinari a Parma: sequestrate armi e droga Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per guida in stato di ebbrezza e porto di armi, sequestri di drogaMaxi operazione in provincia: 93 persone identificate, veicoli fermati e sostanze stupefacenti sequestrate. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Controlli straordinari a Parma: sequestrate armi e droga; Cecina: controlli straordinari dei Carabinieri, otto denunce tra droga, armi e sicurezza stradale; Anzio | Lavinio. Controlli straordinari dei Carabinieri. 9 persone denunciate a vario titolo per spaccio di oppio, detenzione abusiva di armi e oggetti atti a offendere; Frosinone – Pugno di ferro nel capoluogo: maxi controllo interforze, denunce e sequestri di droga. Controlli straordinari della polizia di Stato: fioccano sanzioni e denunceProsegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità da parte della Polizia di Stato, che nella giornata di ieri ha messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nel ... ciociariaoggi.it Frosinone, controlli interforze in città: 3 denunciati, 3 segnalati e droga sequestrataControlli interforze a Frosinone: 3 denunce, 3 segnalazioni, droga sequestrata, 111 veicoli verificati e 156 persone identificate ... ilquotidianodellazio.it Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo - facebook.com facebook Festa #Venezia, è #SerieA! Tonfo #Monza e il #Frosinone sorride: promozione a un passo x.com