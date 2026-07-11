Migranti | 72 sbarcati a Pozzallo diversi casi di scabbia

A Pozzallo sono sbarcati 72 migranti in due operazioni distinte. La prima, con 46 persone, è avvenuta nelle ultime ore. Successivamente, la motovedetta Cp 325 ha recuperato altri 26 migranti da un barchino in difficoltà, a circa 35 miglia dalle coste siciliane. Tra i migranti sono stati segnalati diversi casi di scabbia.

A poche ore dallo sbarco di 46 persone a Pozzallo, la motovedetta Cp 325 ha ripreso il mare e ha tratto in salvo altri 26 migranti, trasbordati da un barchino in precarie condizioni a circa 35 miglia dalle coste siciliane. Il gruppo, composto in prevalenza da cittadini del Bangladesh e da sei egiziani, comprende anche 8 minori e sarebbe partito dalle coste libiche due giorni fa. Come già avvenuto per lo sbarco della mattinata, i migranti sono stati sottoposti a un primo controllo sanitario e trasferiti all’hotspot, dove Fondazione Migrantes e Protezione civile si occupano dell’accoglienza. Diversi i casi di scabbia rilevati. Il sindaco di... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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