Sequestrate in auto e minacciate con una pistola per 90 minuti a Milano | Andate al bancomat e prelevate soldi

Due donne sono state sequestrate per 90 minuti in auto a Milano da un uomo che le ha minacciate con una pistola. L’uomo le ha costrette a recarsi in diversi bancomat per prelevare denaro. Le donne sono state tenute sotto minaccia durante tutto il tempo, senza ulteriori dettagli sulla dinamica del sequestro. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Due donne sono state sequestrate per 90 minuti da un uomo, che le ha minacciate con una pistola. Le avrebbe costrette a dirigersi a Milano per prelevare in alcuni bancomat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chasing the Godfather: Inside the 'Ndrangheta Empire

Notizie e thread social correlati

Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano. La pistola puntata e la minaccia: “Ora andate al bancomat e prelevate denaro per me”Due donne sono state sequestrate in auto per 90 minuti a Milano, con una pistola puntata e la minaccia di andare al bancomat.

Leggi anche: Milano, due donne sequestrate in auto da un rapinatore: botte e minacce con la pistola, l’incubo di due amiche a Bresso

Temi più discussi: Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano. La pistola puntata e la minaccia: Ora andate al bancomat e prelevate denaro per me; Raduni illegali di auto: 100 identificati, 3 auto sequestrate e 20 multe; Blitz interforze nella notte sul Garda contro il mega-raduno clandestino: identificati 100 guidatori, decine di multe e auto sequestrate; Raduni clandestini di auto sul Garda: oltre 100 conducenti identificati, tre vetture sequestrate - Radio Bruno.

Sequestrate in auto e minacciate con una pistola per 90 minuti a Milano: Andate al bancomat e prelevate soldiNella serata di sabato scorso, attorno alle 22:10, due donne sono state sequestrate da uno sconosciuto per 90 minuti. Le vittime erano a bordo della loro automobile e sono state costrette a spostarsi ... fanpage.it

Smantellata dai Carabinieri una centrale del riciclaggio di auto rubate tra San Cesareo e Roma. Sei le persone arrestate, individuate grazie a servizi mirati di osservazione e alla copertura aerea con l’utilizzo di droni. Nei due capannoni sequestrati sono stati tr x.com

Milano, due donne sequestrate in auto da uno sconosciuto: 90 minuti con la pistola puntataDue donne costrette da uno sconosciuto a guidare fino a Milano e a tentare diversi prelievi. La fuga in piazza Napoli, indagini dei carabinieri sulle telecamere ... affaritaliani.it

L' IDEA FOLLE DI CARLOS SAINZ CHE REVOLUZIONEREBBE LA F1 PER SEMPRE reddit