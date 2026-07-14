Milano due donne sequestrate in auto da un rapinatore | botte e minacce con la pistola l’incubo di due amiche a Bresso

Due donne sono state sequestrate in auto a Bresso da un uomo armato di pistola. Il rapinatore si è nascosto nei sedili posteriori e ha minacciato le vittime con le armi, costringendo una donna di 44 anni a guidare verso Milano. L’uomo ha richiesto di trovare bancomat per ottenere denaro. Le due amiche sono state liberate dopo il sequestro e le forze dell’ordine stanno indagando sull’incidente.

Si è infilato in auto, nei sedili posteriori, armato di pistola. Poi ha costretto la donna al volante, una 44enne italiana, a guidare verso Milano alla ricerca di bancomat per farsi consegnare i soldi. Tutti tentativi falliti. Con la vittima in auto c’era anche un’amica di 52 anni. Le due, alle 22.30 di domenica, stavano per tornare a casa dopo una serata a Bresso, quando l’uomo, un italiano, si è intrufolato in macchina minacciandole con la pistola e colpendole con schiaffi. L’incubo è durato quasi un’ora. Lungo il percorso lo sconosciuto ha fatto gettare alla 52enne il cellulare per evitare chiedesse aiuto. Alle due amiche aveva anche tolto i documenti. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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