Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano La pistola puntata e la minaccia | Ora andate al bancomat e prelevate denaro per me

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due donne sono state sequestrate in auto per 90 minuti a Milano, con una pistola puntata e la minaccia di andare al bancomat. Durante il sequestro, le vittime sono state costrette a prelevare denaro più volte. Il rapimento è iniziato a Bresso e si è protratto fino alla zona centrale della città, con diverse tappe intermedie per tentare di ottenere soldi. La polizia sta indagando sull’episodio.

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Milano, 14 luglio 2026 –  Un viaggio da incubo andato avanti per novanta interminabili minuti. Il tempo di arrivare da Bresso a Milano, con alcune tappe intermedie per cercare di prelevare soldi al bancomat. Due donne minacciate con la pistola. Sequestrate in auto da uno sconosciuto per un’ora e mezza. Costrette a consegnare i documenti d’identità e a disfarsi del cellulare per impedire alla passeggera di chiamare aiuto. La drammatica disavventura, che per fortuna si è conclusa senza conseguenze fisiche per le dirette interessate, è andata in scena nella tarda serata di sabato scorso: dopo la denuncia, i carabinieri della Compagnia Magenta hanno avviato gli accertamenti investigativi per ricostruire l’intera vicenda e dare un volto al rapitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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