Due donne sono state sequestrate in auto per 90 minuti a Milano, con una pistola puntata e la minaccia di andare al bancomat. Durante il sequestro, le vittime sono state costrette a prelevare denaro più volte. Il rapimento è iniziato a Bresso e si è protratto fino alla zona centrale della città, con diverse tappe intermedie per tentare di ottenere soldi. La polizia sta indagando sull’episodio.

Milano, 14 luglio 2026 – Un viaggio da incubo andato avanti per novanta interminabili minuti. Il tempo di arrivare da Bresso a Milano, con alcune tappe intermedie per cercare di prelevare soldi al bancomat. Due donne minacciate con la pistola. Sequestrate in auto da uno sconosciuto per un’ora e mezza. Costrette a consegnare i documenti d’identità e a disfarsi del cellulare per impedire alla passeggera di chiamare aiuto. La drammatica disavventura, che per fortuna si è conclusa senza conseguenze fisiche per le dirette interessate, è andata in scena nella tarda serata di sabato scorso: dopo la denuncia, i carabinieri della Compagnia Magenta hanno avviato gli accertamenti investigativi per ricostruire l’intera vicenda e dare un volto al rapitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano. La pistola puntata e la minaccia: “Ora andate al bancomat e prelevate denaro per me”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Little Women by Louisa May Alcott (Chapter42-Chapter47) | Deep Voice | For Study and Relaxation

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Prelevate spesso al bancomat? Ecco cosa rischiate: la notizia che spaventa gli italiani

"Dammi la borsa" e poi calci al volto: 26enne a processo per aver rapinato due donne al bancomatUn uomo di 26 anni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver rapinato due donne al bancomat.

Temi più discussi: Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano. La pistola puntata e la minaccia: Ora andate al bancomat e prelevate denaro per me; Sequestra nella loro auto due donne e le minaccia con la pistola: ora e mezza da incubo a Milano; Cerca di violentare due donne: 21enne arrestato nel Mantovano; Si avvicina in bici ed estrae una pistola: madre e figlia rapinate in strada.

Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano. La pistola puntata e la minaccia: Ora andate al bancomat e prelevate denaro per meLe coppia di amiche stava viaggiando fra Bresso e il capoluogo. L’azione fulminea: il rapinatore sale a bordo e costringe la passeggera a gettare dal finestrino il cellulare. I tentativi falliti di pr ... ilgiorno.it

Sequestra nella loro auto due donne e le minaccia con la pistola: ora e mezza da incubo a MilanoLe due amiche erano uscite da un locale a Bresso, una volta in auto è entrato anche uno sconosciuto che le ha costrette a percorrere molti chilometri ... milano.repubblica.it