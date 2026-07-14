Il 14 luglio, si è disputata una partita tra due squadre nazionali, con un risultato che ha evidenziato le caratteristiche di alcuni giocatori. Uno dei calciatori ha segnato un gol, evidenziando il senso del sacro e il fiuto del gol, caratteristiche che lo contraddistinguono. La squadra avversaria ha affrontato la sfida con alcuni dei suoi migliori talenti, tra cui un attaccante con numeri notevoli. La partita si inserisce in un contesto di grande attenzione internazionale verso il torneo.

Roma, 14 lug – L’Argentina di Lionel Messi, la Francia di Kylian Mbappé, l’Inghilterra di Jude Bellingham. Grandi campioni con numeri impressionanti capaci di confermarsi anche in questo tanto discusso Mondiale nordamericano. E poi c’è la Spagna: tutti aspettavano Lamine Yamal, è sbucato invece – silenzioso, in mezzo all’area di rigore – il preziosissimo Mikel Merino. Un po’ centrocampista, un po’ attaccante. Una decina di minuti giocati tra ottavi e quarti di finale, due reti decisive. Prima l’imbucata che proprio sul gong ha fatto piangere CR7 – a proposito di stelle – nel derby iberico contro il Portogallo. Quindi la rete, alla Pippo Inzaghi, che ha rispedito a Bruxelles quel che rimane del fu perchè-è-così-forte Belgio. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Senso del sacro, fiuto del gol: Mikel Merino e una Spagna tornata alle origini

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