La Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio, qualificandosi per la semifinale. Mikel Merino ha segnato il gol decisivo, dopo aver già segnato contro il Portogallo. La partita si è giocata il 10 luglio 2026 a Los Angeles. Il Belgio ha avuto sfortunati momenti durante l'incontro, ma è stato Merino a determinare il risultato finale con il suo gol.

Los Angeles, 10 luglio 2026 - L'uomo del destino spagnolo. Si chiama Mikel Merino. Autore del gol vittoria contro il Portogallo, è di nuovo decisivo per la Spagna contro uno sfortunatissimo Belgio. Le Furie Rosse fanno la partita, segnano con Fabian Ruiz, ma il Belgio risponde subito con Charles De Ketelaere. Due eventi nel secondo tempo, però, cambiano la storia delle due nazionali: Thibaut Courtois si fa male e al suo posto entra Senne Lammens, che poi è protagonista in negativo di un'incertezza che viene prontamente sfruttata da Merino nel finale. La Spagna vola in semifinale per la seconda volta nella storia dei Mondiali e sfiderà la Francia di Kylian Mbappé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Spagna batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale. Mikel Merino è l’uomo del destino

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France Beat Morocco 2-0, Enter 2026 World Cup Semi-Finals | Mbappe Redeems Missed Penalty | N18G

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Ci pensa sempre Mikel Merino: la Spagna batte il Belgio e raggiunge la Francia nella semifinale dei MondialiLa Spagna ha vinto contro il Belgio e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali, raggiungendo la Francia.

La Spagna batte il Belgio e vola in semifinale: decisivo ancora Merino. Sarà Yamal contro MbappéLa Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali, con un gol decisivo segnato all’88esimo minuto.

Temi più discussi: Merino allo scadere, la Spagna batte il Portogallo 1-0. Eliminato Ronaldo; La Spagna batte il Portogallo 1-0: Mikel Merino e il momento decisivo che ha garantito la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali del 2026.; La Spagna va ai quarti, esce il Portogallo. Ronaldo in lacrime saluta il Mondiale; Portogallo 0-1 Spagna: Merino, super sub, firma il gol vittoria nel recupero e spegne il sogno Mondiale di Ronaldo.

Cristiano Ronaldo saluta quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo grazie al gol di Mikel Merino allo scadere e conquista i quarti di finale. Per Ronaldo una prestazione positiva, ma non basta a evitare l'eliminazione. x.com

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