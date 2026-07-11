Chi è Mikel Merino il bomber last-minute della Spagna che ha infranto i sogni di Cr7 e De Bruyne

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mikel Merino ha segnato due gol nei Mondiali 2026, contribuendo alle vittorie decisive della Spagna contro il Portogallo e il Belgio. Entrambi i gol sono arrivati da subentrato e hanno portato la squadra alle semifinali. La sua presenza in campo è stata determinante nelle partite chiave, portando la Spagna a qualificarsi ulteriormente nel torneo.

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Due gol ai Mondiali 2026, due gol che sono valsi altrettante qualificazioni alla Spagna che è così approdata in semifinale: Mikel Merino è stato decisivo sia contro il Portogallo sia con il Belgio, sempre da subentrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mikel Merino Last-Minute Goal vs Portugal | Portugal vs Spain Highlights | FIFA World Cup 2026

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