Sensazionale Spagna | domina 2-0 la Francia e va in finale
La Spagna ha battuto la Francia 2-0 in una partita senza storia a Dallas. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e un gol di Pedro Porro nella ripresa hanno portato la squadra in finale. La sfida si terrà domenica contro Argentina o Inghilterra.
A Dallas partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nella ripresa mandano la squadra di De la Fuente a sfidare domenica prossima Argentina o Inghilterra. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Spain vs France | Euro 2024, Semifinals
Notizie e thread social correlati
Francia choc, nella finale del Mondiale va la Spagna (che domina)Nella finale del Mondiale, la Spagna ha battuto la Francia con un risultato schiacciante.
Leggi anche: La Spagna domina una Francia irriconoscibile: 2-0 Furie Rosse, sarà finale
Si parla di: Sensazionale Spagna: domina 2-0 la Francia e va in finale; Spagna, la lezione di De La Fuente: comanda l’orchestra, non bastano i singoli.