Sensazionale Spagna | domina 2-0 la Francia e va in finale

Da repubblica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha battuto la Francia 2-0 in una partita senza storia a Dallas. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e un gol di Pedro Porro nella ripresa hanno portato la squadra in finale. La sfida si terrà domenica contro Argentina o Inghilterra.

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A Dallas partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nella ripresa mandano la squadra di De la Fuente a sfidare domenica prossima Argentina o Inghilterra. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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