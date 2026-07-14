senegal il medico della nazionale era da 10 anni un ginecologo cacciato dopo il mondiale

Il medico della nazionale del Senegal, che da dieci anni era ginecologo, è stato rimosso dal suo incarico dopo il Mondiale 2026. La decisione è arrivata in seguito all'eliminazione della squadra dalla competizione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e cambiamenti all’interno della gestione della nazionale, con altri retroscena emersi negli ultimi giorni. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici della sostituzione.

Roma, 14 luglio 2026 – Dopo l'eliminazione dal Mondiale 2026, per il Senegal continuano ad affiorare retroscena che raccontano una gestione tutt'altro che serena della nazionale. L'ultimo riguarda il medico che ha accompagnato la squadra per circa dieci anni: secondo quanto dichiarato dal presidente della federazione senegalese, Abdoulaye Fall, il dottor Fedior è un ginecologo e ostetrico di formazione e non possedeva il profilo accademico ritenuto adeguato per seguire una nazionale di calcio. La rivelazione del presidente Fall. A rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso Fall durante una conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione della selezione dopo il Mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo. La scoperta dopo il Mondiale

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Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo. La scoperta dopo il MondialeDopo il Mondiale, è stato scoperto che il medico della nazionale senegalese era un ginecologo.

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