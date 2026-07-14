Dopo il Mondiale, è stato scoperto che il medico della nazionale senegalese era un ginecologo. La squadra è uscita ai sedicesimi di finale contro il Belgio. La notizia ha suscitato polemiche, anche perché il professionista aveva assunto il ruolo di medico della squadra senza specifica preparazione nel settore sportivo. La federazione non ha ancora commentato la vicenda.

Un Mondiale non all’altezza delle aspettative, finito ai sedicesimi di finale contro il Belgio, polemiche dentro e fuori dal campo, un ct esonerato e ora anche un medico che si è scoperto essere in realtà un ginecologo. Il Senegal non vive un momento facile. L’ultimo caso è emerso nella conferenza stampa del presidente della federcalcio, Abdoulaye Fall, convocata per spiegare le ragioni dell’addio al ct Pape Thiaw. Il numero uno federale ha rivelato di aver scoperto solo recentemente che il medico della nazionale, il dottor Fedior, nello staff da circa dieci anni, è in realtà un ginecologo. “I giocatori non erano convinti di lui e, in effetti, non ha il profilo necessario per seguire atleti di questo livello”, ha spiegato, annunciando la fine del rapporto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo. La scoperta dopo il Mondiale

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