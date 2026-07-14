Il medico della nazionale senegalese durante il Mondiale era specializzato in ginecologia. Nel frattempo, per la semifinale tra Inghilterra e Argentina, le forze di polizia di Atlanta hanno aumentato le misure di sicurezza in tutta la città. La partita si terrà domani sera.

Il dipartimento di polizia di Atlanta, dove domani sera si giocherà la semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina, ha rafforzato le misure di sicurezza pubblica in tutta la città. "Ulteriori risorse e personale sono già stati dispiegati e continueranno a essere impiegati strategicamente all'interno e nei dintorni delle sedi degli eventi, delle zone di svago e di altre aree ad alta frequentazione per contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole per tutti", si legge nella nota della polizia locale. Già lo aveva spiegato dopo la partita Thibaut Courtois, era lieve l'infortunio muscolare che aveva convinto il suo allenatore a toglierlo dal campo nella partita dei quarti poi persa con la Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Mondiale: caso Senegal, il medico della nazionale era un ginecologo. Intanto per la panchina c'è Vieira

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