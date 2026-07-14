Seiko ha riscontrato che la maggior parte degli orologi subacquei, anche quelli progettati per profondità di 300 metri, non vengono mai usati in immersioni reali. La maggior parte dei proprietari utilizza questi orologi solo in ambienti quotidiani, come in ufficio, in viaggio o durante incontri sociali. La maggior parte dei diver moderni non si immerge mai in acque profonde o con attrezzature professionali.

Seiko lo sa meglio di chiunque altro, la maggior parte dei diver moderni non vedrà mai un fondale a 300 metri. Molti non vedranno nemmeno una bombola. Passeranno dalla scrivania a un aeroporto, da un weekend al mare a una cena in città. Eppure continuano a essere tra gli orologi sportivi più desiderati del mercato. I nuovi Prospex 1968 Heritage nascono esattamente dentro questa contraddizione. Da una parte ci sono due Marinemaster costruiti per soddisfare gli appassionati più esigenti. Dall'altra due GMT che aggiungono un secondo fuso orario a uno dei diver più importanti della storia giapponese. In mezzo c'è perfino una nave rompighiaccio destinata a esplorare l'Artico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Seiko e il curioso destino degli orologi subacquei

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