Maldive è il giorno degli esperti finlandesi | ‘rebreather’ e scooter subacquei per cercare i 4 sub italiani

Oggi le autorità delle Maldive hanno chiamato esperti finlandesi per aiutarli nelle operazioni di ricerca. Sono stati impiegati dispositivi di respirazione e scooter subacquei per esplorare le acque profonde, nel tentativo di trovare i quattro sub italiani scomparsi. Le ricerche sono in corso nelle zone più profonde dell’area. Le squadre sono sul posto sin dalle prime ore e stanno lavorando senza sosta per rintracciare i dispersi.

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Roma, 18 maggio 2026 – Le speranza di recuperare le salme dei quattro sub italiani rimasti in fondo a una grotta nell'atollo di Vaavu, alle Maldive ( Monica Montefalcone, 51 anni, biologa e docente in Ecologia all'ateneo di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, la ricercatrice Muriel Oddenino, 31 anni, il neolaureato Federico Gualtieri, 23 anni) sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist si immergeranno oggi per tentare di recuperare i corpi di quattro delle cinque vittime dell’immersione del 14 maggio scorso. ll corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, 44 anni, è stato recuperato il giorno dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maldive, è il giorno degli esperti finlandesi: ‘rebreather’ e scooter subacquei per cercare i 4 sub italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, arrivati tre sub finlandesi esperti per cercare corpi italianiTre subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per assistere nella ricerca in corso dei quattro italiani scomparsi... Maldive, missione dei sub finlandesi per cercare i corpi degli italianiSono arrivati alle Maldive i tre sub provenienti dalla Finlandia specializzati in immersioni fino a 100 metri di profondità. La vittima è il sergente maggiore Mohamed Mahudhee della Guardia Costiera, come ha spiegato l'esercito delle Maldive su 'X'. Mahudhee ha perso la vita durante le operazioni di recupero delle vittime italiane nell'atollo di Vaavu, prosegue il post. ''Il suo cora x.com Maldive, è il giorno dei sub finlandesi. Riprendono le ricerche dei 4 italianiRoma, 18 maggio 2026 – Le speranza di recuperare le salme dei quattro sub italiani rimasti in fondo a una grotta nell'atollo di Vaavu, alle Maldive (Monica Montefalcone, 51 anni, biologa e docente in ... quotidiano.net Italiani morti alle Maldive, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti: operazioni sospese. Domani sarà perlustrata l'ultima parte della grottaLe Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (MNDF) hanno reso noto che il subacqueo disperso è stato ritrovato senza vita in una grotta situata a 60 metri di profondità. Le MNDF ritengono che anche gli ... ilmessaggero.it Controllando dal W Maldives! È la mia prima volta qui ed è assolutamente surreale. reddit