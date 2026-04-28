Seiko ha dato carta bianca ai suoi designer per creare degli orologi che forse non verranno mai prodotti
Seiko ha deciso di lasciare piena libertà ai suoi designer, consentendo loro di ideare orologi che potrebbero non essere mai realizzati. In alcune occasioni, un marchio sceglie di eliminare qualsiasi limite nel processo creativo. Questa scelta riguarda un progetto in cui non ci sono garanzie di produzione o commercializzazione, ma solo la possibilità di esplorare nuove idee senza vincoli.
Ci sono momenti in cui un brand decide di togliere completamente il freno a mano. Seiko lo fa con il Power Design Project, un’iniziativa interna che rappresenta una delle espressioni più libere della sua manifattura, dove ai designer viene concessa la possibilità di lavorare senza vincoli legati alla produzione o alle logiche di mercato. Il tema della quarta edizione, “ Passionately and obsessively crafted watches ”, sintetizza bene l’approccio del progetto: non orologi pensati per piacere a tutti, ma oggetti che nascono dall’esplorazione di idee precise, ossessioni progettuali e intuizioni personali, con l’obiettivo di interrogarsi su cosa possa diventare l’orologeria quando si spinge oltre i suoi confini abituali.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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