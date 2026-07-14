A Trieste, in Piazza Unità d’Italia, sei militari dell’Accademia Militare di Modena sono entrati in azione subito dopo aver visto un’auto finire in mare con un uomo al suo interno. Senza perdere tempo, si sono tuffati e hanno raggiunto la vittima, riuscendo a portarla in salvo. Il gesto rapido e deciso ha permesso di evitare il peggio.

A volte bastano pochi secondi per fare la differenza tra la vita e la morte. È quello che è accaduto a Trieste, in Piazza Unità d’Italia, dove sei militari dell’Accademia Militare di Modena sono intervenuti senza esitazione per salvare un uomo finito in mare con la propria auto. Tra i primi ad accorgersi della situazione è stato il capitano Piergiorgio Andreucci, ufficiale paracadutista del 183º Reggimento “Nembo”. Guardando verso l’auto, i militari hanno capito subito che nell’abitacolo c’era ancora un uomo, apparentemente privo di sensi. Così sei militari si sono gettati in acqua per raggiungere il veicolo che stava rapidamente affondando. Una volta arrivati vicino all’auto, hanno capito che sarebbe servito il lavoro di più persone. 🔗 Leggi su Billipop.com

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© Billipop.com - Sei militari si tuffano in mare e salvano un uomo: il gesto che ha commosso Trieste

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Auto finisce in mare a Trieste: militari si tuffano e salvano il conducente

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