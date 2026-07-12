Militari dell' Accademia di Modena salvano un uomo finito con l' auto in mare a Trieste

Militari dell’Accademia di Modena hanno salvato un uomo che era finito in mare con l’auto a Trieste. L’incidente è avvenuto durante una visita didattica, quando il veicolo è finito in acqua. I militari hanno risposto prontamente, riuscendo a estrarre l’uomo dall’auto e a portarlo in salvo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le autorità hanno avviato le procedure per verificare le cause dell’incidente.

Doveva essere l’inizio di una visita didattica nel cuore di Trieste. Si è trasformata invece in un intervento di soccorso che ha evitato una tragedia. Alcuni ufficiali di inquadramento e sottufficiali dell’Accademia Militare di Modena si sono tuffati nelle acque del porto per salvare un uomo rimasto intrappolato nella propria automobile, finita improvvisamente in mare davanti a piazza Unità d’Italia. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.15 di domenica 12 luglio. I cadetti del primo anno dell’Accademia stavano scendendo dagli autobus per iniziare la visita della città quando, sotto gli occhi dei presenti, un’autovettura con il conducente a bordo è precipitata nelle acque del molo. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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