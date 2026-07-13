Al porto di Trieste, alcuni giovani militari italiani si sono tuffati in mare per salvare un uomo che si trovava a bordo di un’auto finita in acqua. L’incidente è avvenuto quando il veicolo è precipitato dalla banchina. I militari hanno agito prontamente, riuscendo a mettere in salvo la persona presente all’interno dell’auto. Il ministro della Difesa ha espresso soddisfazione per l’intervento.

Non ci hanno pensato su un attimo: quando hanno visto galleggiare nell’acqua un’auto precipitata dalla banchina del porto di Trieste alcuni giovani militari italiani si sono tuffati e hanno tratto in salvo un uomo. Eroi, è la definizione giusta per loro, “coraggiosi, orgoglio della Difesa e dell’Italia”, ha sottolineato il ministro Crosetto. A Trieste il gesto di eroismo dei miilitari con l’auto che affondava in mare. Ieri mattina, in piazza Unità d’Italia a Trieste, mentre gli allievi dell’Accademia Militare erano appena scesi dagli autobus per una visita istituzionale della città, un’autovettura con un uomo a bordo è improvvisamente finita nelle acque del molo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Auto in mare, giovani militari “eroi” si tuffano e salvano un uomo (video). Crosetto: “Orgoglioso di voi”

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