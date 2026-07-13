Auto in mare giovani militari eroi si tuffano e salvano un uomo video Crosetto | Orgoglioso di voi

Da secoloditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al porto di Trieste, alcuni giovani militari italiani si sono tuffati in mare per salvare un uomo che si trovava a bordo di un’auto finita in acqua. L’incidente è avvenuto quando il veicolo è precipitato dalla banchina. I militari hanno agito prontamente, riuscendo a mettere in salvo la persona presente all’interno dell’auto. Il ministro della Difesa ha espresso soddisfazione per l’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non ci hanno pensato su un attimo: quando hanno visto galleggiare nell’acqua un’auto precipitata dalla banchina del porto di Trieste alcuni giovani militari italiani si sono tuffati e hanno tratto in salvo un uomo. Eroi, è la definizione giusta per loro, “coraggiosi, orgoglio della Difesa e dell’Italia”, ha sottolineato il ministro Crosetto. A Trieste il gesto di eroismo dei miilitari con l’auto che affondava in mare. Ieri mattina, in piazza Unità d’Italia a Trieste, mentre gli allievi dell’Accademia Militare erano appena scesi dagli autobus per una visita istituzionale della città,   un’autovettura con un uomo a bordo è improvvisamente finita nelle acque del molo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

auto in mare giovani militari eroi si tuffano e salvano un uomo video crosetto orgoglioso di voi
© Secoloditalia.it - Auto in mare, giovani militari “eroi” si tuffano e salvano un uomo (video). Crosetto: “Orgoglioso di voi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FULL MOVIEThe beggar defeated three grandmasters with a single palm strike.

Video ?FULL MOVIE?The beggar defeated three grandmasters with a single palm strike.

Notizie e thread social correlati

Accademia di Modena, militari eroi salvano uomo che finisce in acqua con l’auto. Crosetto: “Orgogliosi di loro”Un uomo è stato salvato da militari dell’accademia di Modena dopo che la sua auto è finita in acqua a Trieste.

Militari dell'Accademia di Modena salvano un uomo finito con l'auto in mare a TriesteMilitari dell’Accademia di Modena hanno salvato un uomo che era finito in mare con l’auto a Trieste.

Si parla di: Auto in mare, giovani militari eroi si tuffano e salvano un uomo (video). Crosetto: Orgoglioso di voi.

orgoglioso di auto in mare giovaniAuto precipita in mare: quattro giovani militari, con un gesto eroico, si tuffano, rompono il vetro e salvano il conducenteTRIESTE. Un gesto d'incredibile coraggio: quando hanno visto la macchina precipitare in acqua non ci hanno pensato nemmeno un secondo e si sono tuffati. Quattro giovani militari dell'Esercito Italiano ... ildolomiti.it

orgoglioso di auto in mare giovaniTrieste, auto finisce in mare a Sistiana: quattro giovani si salvano dopo una manovra errataPaura all’alba a Trieste, nel porticciolo di Sistiana, nel comune di Duino Aurisina, dove un’auto con a bordo quattro giovani triestini, alcuni dei quali ... bigodino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web