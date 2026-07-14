Il ponte mobile sul canale Candiano è stato chiuso per cinque ore, dalle 19 alle 24, a causa di un'anomalia segnalata dal sistema di controllo. La verifica ha riguardato un trasduttore che gestisce i pistoni idraulici durante le operazioni di apertura. La chiusura è avvenuta per consentire controlli urgenti e garantire la sicurezza del dispositivo. La riapertura è avvenuta una volta completate le verifiche e le eventuali operazioni di riparazione.

Il ponte mobile sul canale Candiano è rimasto chiuso ieri, dalle 19 alle 24, dopo che il sistema di controllo aveva segnalato un’anomalia relativa al trasduttore, il dispositivo che coordina il movimento dei pistoni idraulici durante le fasi di apertura. Sebbene le prime verifiche elettroniche abbiano confermato il corretto scambio di dati tra il trasduttore e il sistema di gestione, la presenza dell’allarme non ha consentito di escludere un suo possibile malfunzionamento, che poteva rappresentare un problema per la sicurezza stradale. Quindi, l’ Autorità Portuale ha deciso di procedere con un’ispezione diretta dell’apparecchiatura, che ha richiesto la chiusura del ponte e l’utilizzo di una piattaforma elevatrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Segnalata anomalia al ponte mobile. Chiuso 5 ore per verifiche urgenti

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Russia Called Dzhankoi's Ammo Train Untouchable. Bober Drones Proved It Wrong

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