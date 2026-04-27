Il Quirinale ha inviato una comunicazione al Ministero della Giustizia in relazione a un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano che coinvolge Nicole Minetti. La richiesta di chiarimenti riguarda le eventuali implicazioni legali o amministrative legate alla vicenda. La lettera del Capo dello Stato è arrivata dopo che il quotidiano ha pubblicato dettagli sulla vicenda, che ha suscitato una serie di interrogativi ufficiali.

Il Quirinale ha annunciato che la Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti sulla vicenda della grazia concessa lo scorso febbraio a Nicole Minetti. Una richiesta nata in seguito ad alcuni articoli pubblicati da Il Fatto Quotidiano. Immediata la risposta del Ministero, che ha aperto un’istruttoria interna sul caso. Un primo esito si avrà entro 24 ore. Chiesti chiarimenti sul caso Minetti L’ufficio stampa del Quirinale ha annunciato che la Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia a Nicole Minetti è un caso, lettera del Quirinale al Ministero della Giustizia per "verifiche urgenti"

Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia

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