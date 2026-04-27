Grazia a Nicole Minetti ora il Quirinale chiede verifiche urgenti

Il Quirinale ha richiesto al ministero della giustizia di avviare verifiche urgenti riguardo alla grazia concessa a Nicole Minetti. La richiesta segue le recenti decisioni sulla concessione dell’atto di clemenza, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali. La questione è ora al centro di attenzione, con il governo chiamato a fornire chiarimenti sulle procedure adottate.

Verifiche immediate sul caso. È quanto ha chiesto il Quirinale al ministero della giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. A innescare l’intervento del Colle sono state “alcune notizie” che mettono in dubbio alcuni dei presupposti su cui si è fondato il provvedimento di clemenza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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