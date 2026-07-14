All'esterno della sede locale di un partito politico, è stata trovata una scritta con l'orario 10:12, riferito all'ora in cui nel 1974 si verificò un attentato in Piazza Loggia. La scritta è stata interpretata come una minaccia, e il segretario del partito ha denunciato il fatto, definendolo una vigliaccata e una minaccia contro ogni ripresa di attività neofasciste.

Gravissimo episodio denunciato dal segretario cittadino del Partito Democratico a Brescia: stamane, all'esterno della sede cittadina del partito, è comparsa la scritta 10:12. Non numeri a caso, bensì l'esatto orario dello scoppio della bomba in Piazza della Loggia che causò la strage il 28 maggio 1974. «Quella che vedete - scrive Roberto Cammarata - è la più ignobile, becera, vergognosa provocazione che qualche mente malata potesse ideare.Sul muro esterno della nostra sede cittadina, alla Pallata, abbiamo trovato la scritta 10:12. Come è evidente, quei numeri non sono casuali. È l'orario dello scoppio della bomba di Piazza della Loggia di quel tragico 28 maggio 1974, che provocò 8 caduti e più di 100 feriti. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Sede Pd a Brescia, compare la scritta 10:12, l'orario della bomba in Piazza Loggia nel 1974: «Minaccia chiara, una vigliaccata, noi contro ogni recrudescenza neofascista»

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