Brescia musica in Piazza Loggia | il tributo per le vittime della strage

Notizia in breve

In Piazza Loggia a Brescia si è svolto un tributo musicale dedicato alle sei vittime della strage. La musica è stata scelta come modo per onorare le persone uccise nel 1974. La banda ha suonato in memoria delle vittime, creando un legame tra l’evento musicale e il lutto collettivo. La cerimonia ha coinvolto presenti e familiari delle vittime, che hanno assistito al concerto come momento di commemorazione.