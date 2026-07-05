Messi ha scherzato con una giornalista sportiva, commentando ironicamente le domande sulla sua attenzione verso di lei. Ha detto che se la guarda o la saluta, le persone commentano con domande sul motivo. La discussione in Argentina si concentra ora più sul presunto flirt tra il calciatore e la giornalista, rispetto alle sue prestazioni al Mondiale 2026, mentre Messi sta stabilendo nuovi record in questa edizione del torneo.

In Argentina si sta chiacchierando più del presunto flirt di Messi con una giornalista sportiva, che delle sue prodezze al Mondiale 2026. E in effetti è un paradosso considerando che, “ La Pulce ” (questo il soprannome del calciatore), nella corrente edizione della Coppa del Mondo, sta infrangendo diversi primati. Qualche esempio: giocando contro Capo Verde, che è valsa, a fatica, gli ottavi di finale all’Albiceleste, Messi è diventato l’unico giocatore della storia dei Mondiali con 30 presenze. Il campione ha poi segnato, facendo salire a 20 il numero di reti realizzate in un campionato del mondo, consolidando così il suo primato come miglior marcatore della storia e diventando il primo giocatore in assoluto a segnare in otto partite consecutive di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se ti guardo, dicono ‘Perché l’hai guardata?’. Se ti saluto, dicono ‘Perché l’hai salutata’”: Messi scherza con la giornalista e “riaccende” il gossip del triangolo con la moglie

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