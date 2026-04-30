Lavoratore licenziato è sciopero Al suo fianco colleghi e sindacati

I lavoratori di un'azienda di Corsico hanno deciso di scioperare e tenere un presidio per protestare contro il licenziamento di un loro collega. La manifestazione si è svolta ieri mattina davanti ai cancelli dell’azienda, con molti colleghi che si sono uniti alla protesta. Alla mobilitazione hanno partecipato anche rappresentanti sindacali, che hanno manifestato solidarietà e supporto ai lavoratori coinvolti. La situazione ha causato la sospensione temporanea delle attività nello stabilimento.

I colleghi non ci stanno e scioperano contro il licenziamento di Gianfranco. In massa hanno preso parte ieri allo sciopero e al presidio davanti alla Fluid-o-Tech di Corsico, trasformando l’ingresso dell’azienda in un luogo di protesta e solidarietà concreta. Si tratta di un’azienda metalmeccanica del sud-ovest milanese - con bilanci che registrano buoni margini, budget in crescita e un aumento significativo delle figure dirigenziali negli ultimi anni, come spiegano dalla Fiom - che conta circa 270 dipendenti e 2 lavoratori in staff leasing. Proprio uno di questi ultimi, Gianfranco, in forza all’azienda da quattro anni, è stato improvvisamente licenziato: tre giorni fa, senza alcun preavviso, la direzione gli ha comunicato che per "motivi organizzativi" il suo rapporto di lavoro sarebbe cessato a partire dalla settimana successiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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