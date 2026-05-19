Scuole aperte dal 31 agosto | l' Emilia Romagna lancia la sperimentazione per le primarie

Dal 31 agosto, le scuole primarie della regione inizieranno una sperimentazione che mira ad aprire le strutture scolastiche in modo più flessibile. Questa iniziativa coinvolge le scuole pubbliche e si propone di rispondere alle esigenze delle famiglie e delle comunità, con un'attenzione particolare al diritto all'educazione e al benessere degli studenti. La sperimentazione si inserisce in un progetto più ampio di riforma del sistema scolastico locale, con l’obiettivo di rendere le scuole più accessibili e vicine alle esigenze quotidiane.

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