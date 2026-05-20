Emilia-Romagna scuole primarie aperte dal 31 agosto | parte la sperimentazione estiva

Da dayitalianews.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In oltre 40 Comuni dell’Emilia-Romagna le scuole primarie riapriranno dal 31 agosto, circa due settimane prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico previsto per il 15 settembre. Questa decisione riguarda una sperimentazione estiva che coinvolge le istituzioni locali, con l’obiettivo di anticipare l’avvio delle lezioni. La scelta interessa principalmente le scuole primarie della regione, coinvolgendo un numero consistente di comuni che hanno deciso di adottare questa misura. La riapertura anticipata riguarda le classi delle scuole elementari in varie zone della regione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS In oltre 40 Comuni si torna a scuola con due settimane di anticipo. In più di 40 Comuni dell’Emilia-Romagna le scuole primarie riapriranno già dal 31 agosto, anticipando di circa due settimane l’avvio ufficiale dell’anno scolastico previsto per il 15 settembre. Non si tratterà però di lezioni tradizionali. L’iniziativa rientra in un progetto sperimentale promosso dalla Regione per offrire alle famiglie un supporto concreto nella gestione dei figli durante il periodo che precede la ripresa delle attività scolastiche. I bambini saranno coinvolti in attività educative e ricreative come: laboratori creativi;. sport;. musica;. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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