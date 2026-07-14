Scuola su misura talenti al centro Valditara | Il merito è dare il meglio non essere primi a tutti i costi

Il ministro dell'Istruzione ha affermato che il merito consiste nel dare il meglio, piuttosto che essere primi a tutti i costi. Ha sottolineato che non basta raggiungere la vetta, ma è importante anche mantenere il risultato nel tempo. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento nella Sala degli Atti Parlamentari del Senato.

L'ha detto senza mezzi termini, nella Sala degli Atti Parlamentari del Senato, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: "Non basta arrivare in cima, bisogna imparare a restarci. E chi si ferma al diploma o alla laurea ha già perso la partita più importante". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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